Europa lleva a cabo su mayor proyecto cardiovascular para personas con cáncer

8:15 a.m.

Algunos tratamientos contra el cáncer causan problemas cardiovasculares. Las antraciclinas, por ejemplo, son muy eficaces para muchos tipos de cáncer, linfomas, leucemias y melanomas, pero tienen un potencial efecto tóxico en el corazón que puede causar insuficiencia cardiaca crónica.

Por eso, la Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha un proyecto para desarrollar una nueva intervención médica destinada a reducir la prevalencia de la insuficiencia cardíaca crónica en los pacientes supervivientes de cáncer.



El proyecto, denominado "Resilience" y coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España (CNIC), forma parte del programa H2020 "Salud, Cambio Demográfico y Bienestar".

"Resilience" involucra a once socios de seis países (España, Francia, Holanda, Portugal, Alemania y Dinamarca) que trabajarán juntos para reducir las enfermedades cardiovasculares en los supervivientes de cáncer.



De los 4 millones de nuevos casos de cáncer diagnosticados en Europa cada año, más de 3 millones reciben antraciclinas (solas o en combinación), pero más del 35 % de los pacientes que toman este fármaco desarrollan alguna forma de cardiotoxicidad, según los últimos datos.



Se estima que en Europa la prevalencia de insuficiencia cardíaca crónica secundaria a cardiotoxicidad relacionada con el tratamiento del cáncer ronda el millón de personas.



El proyecto también cuenta con 6 millones de euros (7,1 millones de dólares al cambio actual) para realizar un ensayo clínico aleatorizado que analizará el papel del "precondicionamiento isquémico remoto" como una intervención capaz de prevenir el desarrollo de cardiotoxicidad inducida por antraciclinas.



Del ensayo formarán parte 600 pacientes con Linfoma no Hodgkin (LNH) que se reclutarán en diecisiete hospitales de seis países de la Unión Europea (UE) y que recibirán quimioterapia con antraciclinas.



De manera aleatoria, los pacientes serán asignados para recibir "precondicionamiento isquémico remoto", que consiste en episodios breves y repetitivos de isquemia del brazo seguidos de alivio de la presión, una vez a la semana durante los cuatro meses que dura la quimioterapia, o a una intervención simulada, que sería el grupo control.



La función cardíaca se evaluará durante todo el periodo que dure el estudio.



"Se ha demostrado que el 'precondicionamiento isquémico remoto' es extremadamente eficaz para prevenir la cardiotoxicidad inducida por antraciclinas en grandes modelos animales de esta enfermedad; este proyecto es la traslación de esta terapia a pacientes en riesgo de desarrollar complicaciones cardíacas", asegura Borja Ibáñez, director de Investigación Clínica en el CNIC y jefe de grupo en el Centro de Investigación Biomédica en Red de enfermedades cardiovasculares (CIBERCV).



"La hipótesis de este estudio es que las sustancias liberadas por el brazo en respuesta a esta intervención mecánica no invasiva llegan a diferentes órganos (el corazón en este caso) y los hacen más resistentes a daños, como la exposición a antraciclinas", apunta Ibáñez.

El ‘precondicionamiento isquémico remoto’ se ha probado previamente en muchos ensayos, aunque en diferentes enfermedades cono el infarto y el ictus, pero esta es la primera vez que se hace un gran ensayo aleatorizado en pacientes con cáncer tratados con antraciclinas.



Además, en colaboración con Philips -socio industrial del proyecto- "Resilience" usará tecnología de resonancia magnética cardíaca (RMC) de última generación para evaluar el efecto de la intervención en la función y la composición del corazón.