SpaceX sigue agrandando su red de internet en el espacio

Miami, 19 mar (EFE).- Un cohete Falcon 9 de SpaceX puso este sábado en órbita otros 53 satélites de la red de internet de banda ancha Starlink, informó la compañía espacial privada de Elon Musk.

Poco tiempo después del lanzamiento, la primera etapa del cohete B1051, que había despegado de Cabo Cañaveral (Florida) a primeras horas del sábado, regresó a Tierra y se posó en la nave no tripulada llamada "Just Red the Instructions", situada en el Océano Atlántico, a unas 400 millas (640 kilómetros) al este de Carolina del Sur.

La segunda parte del Falcon 9 continuó el viaje para con su único motor desplegar los satélites en la órbita adecuada para la separación y luego esos dispositivos, con ayuda de los propulsores de iones a bordo, alcanzaron su órbita operativa a una altitud de 540 kilómetros (335 millas).

Esta fue la décimo segunda misión de este cohete de 230 pies (70 metros) de altura, que debutó en marzo de 2019 con un vuelo de prueba sin piloto de la nave espacial Crew Dragon. Es hasta ahora el que más veces ha sido utilizado de la flota de SpaceX.

Más de 2.000 satélites Starlink están en órbita a la fecha y, según medios especializados, la red cuenta con más de 250.000 usuarios en todo el mundo, incluyendo el Gobierno de Ucrania, al que SpaceX ha hecho dos envíos de terminales para poder contar con internet durante la invasión rusa.

De acuerdo con esos medios, SpaceX tiene permiso para lanzar 12.000 satélites pero está buscando aprobación para desplegar hasta 30.000 más.