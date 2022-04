Musk hace una oferta por Twitter y amenaza con vender sus acciones si la rechazan

Washington, 14 abr (EFE).- El multimillonario sudafricano Elon Musk, consejero delegado de Tesla, hizo este jueves una multimillonaria oferta de 43.000 millones de dólares (cerca de 40.000 millones de euros) para comprar Twitter y amenazó con vender todas sus acciones si dicha oferta no es aceptada.



En un aviso enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), Musk -considerado el hombre más rico del mundo según Forbes-, ofreció 54,20 dólares por acción en efectivo.

Lea Además: El museo del Titanic exhibe uno de los seis chalecos salvavidas recuperados

Esta cifra representa una prima del 54 % sobre el precio de cierre del pasado 28 de enero, el día antes de que el multimillonario empezara a invertir en Twitter.



Asimismo, supone una prima del 38 % respecto a la cotización de las acciones un día antes de que se anunciara públicamente su inversión en la red social.



En una carta remitida a la junta directiva de la compañía de San Francisco (California, EE.UU.), el multimillonario, conocido por sus excentricidades, aseguró que esta es su "última" y "mejor" y que si la junta no la acepta reconsiderará su posición de capital en la empresa.



En la actualidad, el consejero delegado de Tesla posee en torno al 9 % del total de acciones de Twitter, lo que lo convierte en el mayor accionista de la red social.



Elon Musk lleva meses siendo muy crítico con la red social y ha puesto en duda que sus normas se adhirieran "rigurosamente" al principio de la libertad de expresión.



Sus críticas han despertado muchos recelos, incluso entre los mismos empleados de Twitter, preocupados por la posibilidad de que el magnate ejerciera un poder excesivo en la empresa para cambiar sus normas éticas de publicación, incluida la prohibición al expresidente de EE.UU. Donald Trump, por considerar que sus mensajes instigaron el asalto al Capitolio en enero de 2021.



En su misiva de este jueves, Musk asegura que Twitter necesita transformarse en una empresa "privada" -que no cotice en bolsa- ya que, en su opinión, no puede "ni prosperar ni servir" a la libertad de expresión en su estado actual.



El también fundador del fabricante aeroespacial SpaceX dice creer en el potencial de la compañía para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo. "Creo que la libertad de expresión es un imperativo social para el funcionamiento de la democracia", concluye.



A media sesión bursátil de este jueves, las acciones de Twitter en Wall Street se revalorizaban un 1,35 % tras conocerse el anuncio, hasta los 46,48 dólares por título.



Por su parte, en un breve comunicado, Twitter confirmó haber recibido la propuesta por parte de Musk, e indicó que la revisará para determinar cuál es el curso a seguir que más beneficie a la compañía y al conjunto de los accionistas.



La oferta llega después de varios días copados de titulares sobre Musk y Twitter y en los que ha habido mucha confusión en torno al papel que el consejero delegado de Tesla iba a desempeñar en la empresa.



La última de aquellas noticias se produjo el domingo, cuando se reveló que Musk finalmente no formaría parte de la junta directiva de Twitter, después de que la semana anterior se hubiera anunciado lo contrario.



El consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, que el 5 de abril había anunciado que Musk se uniría a la junta, fue el encargado de informar que no sería así en un tuit publicado la noche del domingo.



"El nombramiento (de Musk) en la junta directiva iba a ser oficialmente efectivo el 9 de abril, pero Elon compartió esa misma mañana que ya no se unirá al consejo", escribió Agrawal en la red social.

PUEDE LEER: Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Nicaragua

Menos de una semana antes, Agrawal se había mostrado, también en un tuit, "emocionado" al anunciar que Musk se uniría a la Junta Directiva de Twitter y había anticipado que iba a aportar "un gran valor" a la empresa.



El 4 de abril, cuando se reveló la adquisición por parte de Musk de un 9,2 % de la plataforma tecnológica, las acciones de la firma se dispararon y cerraron un 27,12 % por encima de su valor de la jornada anterior.