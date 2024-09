Meta presenta su primer prototipo de gafas inteligentes de realidad aumentada

Las gafas no necesitan de un teléfono o una computadora portátil para funcionar y Meta espera que Orion salga al mercado "en unos años"

Equipo de Periodistas

Septiembre 25, 2024 01:23 PM

El director general de Meta, Mark Zuckerberg, presentó este miércoles Orion, el primer prototipo "completamente funcional" de gafas inteligentes de realidad aumentada, una tecnología que el cofundador de Facebook describió como "las gafas más avanzadas del mundo".



El dispositivo, que aún no está listo para salir al mercado y es muy similar a unas gafas de ver tradicionales, no tienen cables, pesa "menos de 100 gramos", cuenta con "pantallas holográficas" en las lentes y una "pulsera neuronal" que permite enviar una señal desde el cerebro del usuario al dispositivo.



"Por ahora, creo que la forma correcta de ver a Orion es como una máquina del tiempo. Estas gafas existen. Son increíbles y son un atisbo de un futuro que creo que será bastante emocionante", dijo Zuckerberg en el evento de desarrolladores de la empresa Meta Connect, que se celebra hoy y mañana en su sede de Menlo Park, California.





Las gafas no necesitan de un teléfono o una computadora portátil para funcionar y Meta espera que Orion salga al mercado "en unos años" a un precio comparable al de los teléfonos y ordenadores portátiles de la actualidad, según The Verge.



Para indicar lo valioso que es el artefacto, las gafas subieron al escenario dentro de un maletín que estaba atado a la muñeca de un empleado. De acuerdo con The Verge este primer prototipo ronda los 10.000 dólares por unidad.



Zuckerberg dijo que una de las cosas que más le gusta es ver la cara de sorpresa que pone la gente cuando prueba las gafas para hacer videollamadas o jugar a videojuegos.



En este sentido, compartió un vídeo de las reacciones, en el que salían varias personalidades del mundo de la tecnología, entre ellos el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.