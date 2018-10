EL DRON GIGANTE EN EL QUE PODEMOS METERNOS DENTRO Y VOLAR

Entre 200.000 y 300.000 dólares costaría ser un piloto del Ehang 184 , dron gigante creado por la compañía china Ehang que han mostrado en Las Vegas, en el CES 2016. Se trata de un vehículo en el que una persona de menos de 100 kilos podría meterse dentro y viajar unos 100km durante unos 20 minutos, guiado únicamente por una app desde la que debemos indicar origen y destino.El avión no tripulado es totalmente eléctrico, tiene cuatro brazos, ocho hélices, ocho motores y dos conjuntos de sensores. En la web dicen que dispone de un sistema a prueba de tormentas, donde el centro de mando prohíbe el despegue en condiciones meteorológicas extremas. Aunque no es legal en la mayoría de los países, uno de los directores ya ha entrado en contacto con la FAA para entrar en Estados unidos, aunque seguramente no tendrá mucha suerte con el intento. Despega y aterriza verticalmente, y no necesita un curso de vuelo, pero los accidentes que puedan producirse afectarían a muchas cabezas descubiertas en el suelo, por lo que aún es pronto para abrir las puertas a este tipo de vehículo. Según comentan en mashable , se están realizando pruebas en Nueva Zelanda, por lo que se tendría que dar un largo viaje si desean ver alguno en funcionamiento. what'snew