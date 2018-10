LOS NOVEDOSOS PLANES DE FACEBOOK MESSENGER PARA 2016

1:57 a.m.

None

La desaparición del número de teléfono

Las conversaciones son las nuevas apps

La importancia del lado social

La innovación, siempre presente

La mejor experiencia posible

David Marcus, Vicepresidente de Producto, ha anunciado en el blog oficial de Facebook que Messenger acaba de alcanzar los 800 millones de usuarios activos cada mes. Marcus aprovecha el hito de Facebook Messenger para echar la vista atrás y repasar las novedades más importantes de 2015 en la app: videollamadas, personalización de chats con colores y emoticonos, mejoras en la posibilidad de compartir ubicación y en el envío de fotos... Y no sólo eso, sino que además nos adelanta los planes de Facebook Messenger para este 2016. Empapado del espíritu de comienzos de año, que invita a reflexionar sobre lo que se ha hecho los últimos doce meses y a planear cómo serán los próximos, el comunicado de David Marcus resume cuáles serán los temas clave de Facebook Messenger en 2016, categorizados en cinco grandes puntos:Hace no tantos años nos comunicábamos vía SMS, una función para la que era imprescindible saber el número de teléfono de nuestro interlocutor. Ahora apps como Facebook Messenger permiten hacer mucho más que enviar un simple mensaje de texto, y ni siquiera necesitamos saber el número de quien lo recibe. Es más, ya no hace falta ni tener cuenta de Facebook . Todo apunta a que durante 2016 Messenger seguirá trabajando en ofrecer nuevas funciones y mejoras para convertirse en una herramienta de comunicación global y multiplataforma.La red social parece estar trabajando en una plataforma integrada en su app de mensajería que permitiría a empresas tener contacto directo con sus clientes en Messenger, y a éstos acceder a sus servicios mediante un simple chat. De esta forma, en lugar de descargar una app para hacer una reserva o comprar algo, sería posible hacerlo desde Messenger, sin ni siquiera salir del chat - y sin llenar el móvil de apps que sólo usaremos una vez. En sus primeras pruebas en 2015, Facebook ha podido comprobar que los usuarios de Messenger interactúan con marcas cada vez más, de forma que ésta seguro que será una de las grandes áreas a explorar para Facebook este año.Aunque Messenger ya ofrece muchas maneras de comunicarse (texto, imágenes, emoticonos, stickers, vídeo...), otro de los temas clave para 2016 será investigar nuevas formas de comunicación que nos permitan chatear con el tono correcto en el contexto adecuado, ya sea en mensajes individuales o en grupos. Los mensajes instantáneos son la función básica de Messenger, pero seguramente 2016 vea novedades y mejoras para comunicarse a través de esta app.Además de trabajar sobre sus funciones elementales, en 2016 Facebook Messenger tendrá también un ojo puesto en la innovación. Proyectos como el del asistente digital virtual o el de los bots que mencionábamos antes dan a entender que este punto será una parte importante en el desarrollo de nuevas funciones para Messenger.Por último, Marcus recalca en su artículo que lo más importante para Facebook es la experiencia del usuario: "que sea agradable". De hecho, Marcus habla de dicha experiencia como "útil y que haga tu vida más fácil", algo que seguramente hace referencia a la incorporación de nuevas funciones en Messenger más allá de la simple comunicación con amigos. Sin duda éste va a ser un año importante para Messenger, y estoy segura de que veremos bastantes novedades en la app de mensajería a lo largo de 2016. Genbeta