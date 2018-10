LENTES PARA SMARTPHONES, EL ACCESORIO QUE ELIMINARÁ LAS COMPACTAS

Ya llevamos siempre una cámara compacta en nuestro bolsillo

Zeiss comenzará a lanzar lentes para nuestro smartphone

¿Qué lentes tenemos ahora mismo en el mercado?

Kit Lentes Ojo de Pez de Móvil 3 en 1 de Mpow | 14.99€ en Amazon

Kit Lentes Ojo de Pez de Móvil 3 en 1 de Aukey | 12.99€ en Amazon

Kit Lentes Ojo de Pez de móvil 3 en 1 de VicTsing | 16,99€ en Amazon

Sony QX10B | 183.87€ en Amazon

Sony QX1 | 308.22€ en Amazon

Móvil y lentes, una combinación ganadora

Las cámaras en los smartphones han avanzado una barbaridad, han dejado de ser algo que llevasen por tenerlo a ser un elemento capaz de marcar la diferencia en muchas situaciones. Algo que ha afectado a las cámaras compactas, y la llegada de las lentes para smartphones podrían suponer uno de los últimos clavos a la tumba de las cámaras tradicionales consideradas como compactas. Dejando a un lado excepciones como las Sony RX100 , cámaras que se han ganado muchos elogios gracias a su calidad de imagen en tan poco espacio, las cámaras compactas siempre han sido cámaras de coger, pulsar el botoncito, y listo. La calidad de imagen de estas suele ser mejorable, los controles manuales brillan por su ausencia, y lo único en lo que destacan es en ser pequeñas y monas.En realidad, y como ya ha pasado con otros dispositivos -los MP3 y los GPS son dos buenos ejemplos-,los smartphones han ido desplazando poco a poco a las cámaras compactas, según las cámaras de los teléfonos seguían avanzando. Ahora tenemos cámaras de enorme calidad en nuestros teléfonos con las que sacar buenas fotos, sacamos el smartphone de turno cuando queremos sacar una foto en un viaje o cuando damos una vuelta, no necesitamos llevar una cámara compacta con nosotros. Además, puede que haya llegado la puntilla que les faltaba a las cámaras compactas tradicionales: lallegada de las lentes a las cámaras de los smartphones, un elemento que puede suponer una gran diferencia, como ya os enseñamos en un Fotógrafo Androide en el que hablábamos de cómo sacar mejores retratos. Una buena lente puede conseguir una foto genial, y un enorme de la fotografía como es Carl Zeiss se quiere unir a la fiesta. Para ser exactos, lo que Zeiss ha anunciado en el CES 2016 ha sido una unión con Fellowes Brands para lanzar tres objetivos que sirven como accesorios para smartphones. Son lentes que se colocan sobre la lente del teléfono con el nombre de ExoLens: una lente macro, una gran angular, y un teleobjetivo. Tres lentes para diferentes usos, que cubren diferentes tipos de fotografía. Pero lo importante de esta noticia es quién las fabrica, no tanto las lentes en sí. Zeiss es una de las marcas que más tiempo lleva trabajando en la óptica desde 1980, siendo una de las marcas que más tiempo lleva en el mercado con productos sobresalientes, y que se hayan animado a entrar en el mercado de las lentes para smartphones es un hecho destacable cuanto menos. Por supuesto, Zeiss no es la primera que entra en esta especie de mercado que se ha formado alrededor de las cámaras para nuestro smartphone. Ya existen varias lentes de este estilo en el mercado, en realidad, y tenemos varios ejemplos en Amazon:Por otra parte, existen otros accesorios que nos permiten conseguir una calidad de imagen espectacular con nuestro smartphone, como los objetivos independientes de Sony que se emparejan con un móvil o tablet.Las cámaras de los smartphones ya eran buenas, y con estos accesorios no han hecho más que mejorar, arreglar esas debilidades para ser funcionales en casi cualquier campo que se nos ocurra. ¿Necesitas sacar una foto desde cerca? Acopla la lente macro y arreglado. ¿Que necesitas sacar un paisaje ahora? Cambias la lente en un momento por el gran angular, tal y como lo harías con una reflex o con una mirrorless. androidelibre