CAZADORES DE OFERTAS: UN TELÉFONO NEXUS 6 A US$300

El Nexus 6 de Google fue reemplazado por el Nexus 6P el octubre pasado, pero sigue siendo un gran teléfono. Sobre todo si lo encuentras a un muy buen precio. Como este modelo desbloqueado de 64GB, que por tiempo limitado Amazon tiene a US$300 , rebajado de US$700, sin gastos de envío.Cuando debutó en el 2014, los editores de CNET llamaron al Nexus 6 " una bestia de tamaño y potencia ". Y no es para menos: tiene una increíble pantalla QHD de 6 pulgadas, procesador Snapdragon 805, cámara de 13 megapixeles con estabilización de imagen y Android 5.0 Lollipop (actualizable a Android Marshmallow 6.0 ). El Nexus 6 es más grande y pesado que incluso el iPhone 6 Plus , pero si no te molesta usarlo con las dos manos, la pantalla vale la pena. El modelo en oferta en Amazon es el azul marino, es nuevo e incluye garantía de fábrica. Si quieres el modelo blanco o los modelos de 32GB, también los puedes encontrar en Amazon a precios de oferta por medio de otros vendedores, pero son reacondicionados o usados. Las ofertas mencionadas en esta nota aplican únicamente a EE.UU. y están sujetas a disponibilidad, caducidad y otros términos de las tiendas y proveedores. cnet