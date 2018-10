ESTAS DIEZ MARCAS HAN CONSEGUIDO CONQUISTAR EL CORAZÓN Y BOLSILLO DE LOS CONSUMIDORES

La sabiduría popular mantiene que se necesitan varias décadas para que una empresa se posicione como líder en su campo y genere la confianza suficiente para que los consumidores no duden a la hora de decantarse por sus productos y servicios. Puede que haya llegado el momento de cambiar esta premisa. ¿Sabía que más de la mitad de las marcas más respectadas cuentan con menos de 20 años de vida? Así lo han desvelado los resultados ofrecidos por el informe elaborado por YouGov BrandIndex en el que se recogen las marcas mejor percibidas por los consumidores. Nuevos medios de comunicación y los gigantes tecnológicos se posicionan como los “favoritos” de los consumidores tal y como señala Ted Marzilli, CEO de BrandIndex. “Siete de las 10 marcas que componen el listado no existían hace una década”, afirma Marzilli. El informe está basado en las conclusiones obtenidas a través de una encuesta realizada sobre más de 1.400 marcas en la que se pide a los participantes que anoten todo lo bueno y malo que hayan escuchado o percibido de las mismas en las dos semanas anteriores. Un termómetro muy preciso que deja patente que cualquier desliz, por pequeño que sea, puede costarle a una marca la confianza de sus consumidores. Un claro ejemplo lo encontramos en Subway que el pasado año ocupaba la cuarta posición y este año ha quedado fuera del Top 10 como consecuencia de las desafortunadas declaraciones de sus portavoz, Jared Fogle. Una de las conclusiones más claras es que trabajar de forma inteligente el entorno digital y una clara apuesta por los medios sociales, parecen ser los ingredientes perfectos para conseguir el favor de los consumidores. Estas son las 10 marcas que mejor valoración han obtenido en el estudio dentro de EEUU con las correspondientes gráficas de evolución recogidas por Adweek “Amazon forma cada vez más parte de nuestra vida cotidiana”, explica Marzilli en declaraciones recogidas por Adweek. El gigante del e-commerce ha conseguido superar los 200 millones de envíos en un total de 185 países.En 2007 se nos presentaba como un servicio de alquiler de películas y en 2010 ya superaba los 20 millones de suscriptores. En 2013 la compañía decidió comenzar a producir sus propios contenidos siendo la serie House of Cards la piedra angular de su oferta de entretenimiento. En la actualidad,ya está presente en más de 70 millones de hogares.ha descendido un puesto en relación al año anterior pero no resulta significativo para la mayor plataforma de vídeo que ofrece un conocimiento de marca incomparable. “YouTube confirma la tendencia de que la forma en la que consumimos los medios de comunicación está cambiando”, declara Marzilli.Basta con echar un vistazo al vídeo elaborado por el gigante tecnológico sobre las búsquedas más realizadas en 2015 para comprender la razón por la que aparece entre los primeros puestos de este listado.La organización fue añadida a esta encuesta hace tan sólo un año como resultado de sus excelentes campañas publicitarias en las que cuentan historias de supervivencia y superación personal.es una de las marcas que polariza a la sociedad. Encontramos que cuenta con una amplia legión de seguidores pero también hay parte de la sociedad que se declara anti-Apple”, señala Marzilli. La popularidad de los productos de la compañía y su apuesta por la innovación hacen que, a pesar de todo, la compañía de la manzana sea una de las preferidas por los consumidores estadounidenses.superó a Apple como el mayor vendedor de smartphones allá por 2011 y desde entonces la marca no ha parado de crecer. La compañía surcoreana sabe apostar por una publicidad que llega al consumidor lo que le ha valido el séptimo puesto en este ranking.A pesar de los vaivenes en las listas de los más vendidos el smartphone de Apple sigue gozando de una reputación más que considerable.A pesar de que la marca ha descendido algunos puestos en este ranking lo cierto es quese ha mantenido como uno de los “fijos” en este ranking gracias a la buena imagen cosechada entre los consumidores estadounidenses.Muchos se quejaban hace unos años de que la compañía nunca conseguiría abandonar su mentalidad de retailer tradicional. Ahora se posiciona como la mayor cadena farmacéutica de EEUU gracias a su apuesta por la innovación.marketingdirecto