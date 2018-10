25, Enero, 2016 25, Enero, 2016 5:37 a.m. 5:37 a.m.

WHATSAPP E INSTAGRAM CAMBIAN MODELO DE NEGOCIOS

WhatsApp e Instagram ayer dieron a conocer cambios en sus modelos de negocio. Las aplicaciones, ambas de Facebook, buscan maneras de convertir sus amplias bases de usuarios en negocios sólidos. Jan Koum, confundador y CEO de la aplicación de mensajería –adquirida por Facebook por u$s 22.000 millones en 2014–, dijo durante la conferencia de tecnología DLD en Munich que WhatsApp está eliminando la tarifa anual de 99 centavos de dólar que cobra a los usuarios tras un año de uso. Dijo que la compañía en cambio se concentrará en hacer que las empresas paguen para conectarse con sus 900 millones de usuarios. "No funcionaba realmente bien," aseguró refiriéndose a la tarifa de suscripción. Brindó pocos detalles sobre qué implicaría este modelo de negocio alternativo, y admitió que los ingenieros de WhatsApp todavía no "han escrito una sola línea de código" de esos servicios nuevos. Pero en un blogpost, la compañía aseguró que probará herramientas que permitan a los usuarios comunicarse con organizaciones desde la plataforma. "Eso podría significar comunicarse con su banco para saber si una transacción fue fraudulenta, o con una aerolínea por un vuelo demorado," declaró agregando que quería encontrar una manera de hacer eso de alguna forma que no dependa de la publicidad. Thomas Husson, analista de Forrester Research, afirmó que WhatsApp está siguiendo los pasos de la aplicación china WeChat. El servicio, de propiedad el grupo de Internet Tencent, ofrece mucho más que sólo funcionalidad de mensajería, ya que incluyen la capacidad de acceder a contenido de entretenimiento, de pedir un taxi y de pagar productos directamente desde la plataforma. Prevé que las compañías generarán una fuerte demanda para usar WhatsApp como canal comercial, dado su inmensa popularidad entre los consumidores. En el Reino Unido, el servicio representa 9% del tiempo total que la gente se mantiene conectada con aplicaciones móviles, según Forrester. "No se puede interactuar con los clientes a través de nuestras propias apps, hay que estar donde se encuentran los consumidores", aseguró Husson. El anuncio de Koum se produjo horas después de que Instagram, la aplicación para compartir fotos adquirida por Facebook por u$s 1.000 millones en 2012, dijo a Financial Times que ampliará rápidamente su modelo de publicidad y que intensificará sus esfuerzos con las pequeñas empresas y los usuarios no residentes de EE.UU. Cronista