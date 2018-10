El Galaxy s7 tiene todas las papeletas para ser la estrella del Mobile World Congress que se celebrará el próximo mes de febrero en Barcelona. La empresa surcoreana guarda un comedido silencio en torno a las novedades que albergará en sus entrañas su nuevo buque insignia. Sin embargo, los rumores, que están a la orden del día en el universo “techie”, no dan tregua a Samsung y hay quienes se jactan de tener en su poder no ya meras especulaciones sino realidades puras y duras sobre el nuevo Galaxy S7. Es el caso del conocido bloguero Evan Blass , que asegura que estos 5 “runrunes” en torno al nuevo smartphone de“están 100% confirmados”. Si creemos en la palabra de Blass, el nuevo Galaxy S7 saldrá del cascarón (sí o sí) con estas 5 novedades bajo el brazo:El Galaxy S5 era ya resistente al agua. Sin embargo, su sucesor, del Galaxy S6, volvió a ser alérgico al agua. Y todo apunta a que el nuevo Galaxy S7 volverá a ser inmune (hasta cierto punto) al agua. Podrá estar sumergido durante media en un metro de agua de profundidad sin sufrir daños.La batería del nuevo Galaxy S7 será un 20% más grande que la del anterior Galaxy S6. En lugar de estar equipado con una batería de 2.550 mAh, el Galaxy S7 alojará en su interior una batería de 3.000 mAh. Más potente será todavía la batería del Galaxy S7 Edge, que tendrá una capacidad de 3.600 mAh.En el Galaxy S6 la memoria del dispositivo dejó de ser ampliable, como en anteriores dispositivos, mediante tarjeta SD. No obstante, el sucesor de este teléfono contará de nuevo con una ranura para tarjeta SD que permitirá al usuario ampliar la memoria del dispositivo en hasta 200 gigas.El Galaxy S6 venía pertrechado con una cámara de 16 megapíxeles. En el Galaxy S7 los usuarios tendrán que conformarse, en cambio, con una cámara de 12 megapíxeles. ¿El punto a favor? Que gracias a este pequeño cambio la lente de la cámara no sobresaldrá, como sucedía en el caso del Galaxy S6, de la carcasa del teléfono.En lugar de con de 3 gigas de memoria RAM el Galaxy S7 vendrá equipado con 4 gigas de RAM. Teniendo en cuenta que los dispositivos con sistema operativo Android son auténticas fieras “devorando” la memoria RAM, el Galaxy S7 ganará sustancialmente en rendimiento, en particular a la hora de hacer multitasking. MD