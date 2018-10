30, Enero, 2016 30, Enero, 2016 5:59 a.m. 5:59 a.m.

FACEBOOK ANUNCIA POLÍTICA MÁS ESTRICTA SOBRE VENTAS DE ARMAS

La nueva política también aplica a Instagram, filial de Facebook. Grupos a favor del control de armas se habían quejado por mucho tiempo de que Facebook y otros sitios en internet son usados con frecuencia por vendedores sin licencia y compradores que no son elegibles legalmente para comprar armas de fuego. Facebook "ha funcionado desafortunada e inconscientemente como una plataforma en línea para que personas peligrosas adquieran armas", indicó Shannon Watts, de Everytown for Gun Safety, un grupo que lanzó una campaña pública para convencer a la red social a cambiar sus políticas hace dos años. Watts dijo que su grupo ha encontrado numerosos casos en que delincuentes y menores de edad pudieron comprar armas de fuego en el sitio web, incluyendo dos casos en que los compradores usaron las armas para matar. Los representantes de dos grupos que defienden los derechos de compra y tenencia de armas, entre ellos la National Rifle Association, no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Facebook había anunciado algunas restricciones para la venta y anuncio de armas en 2014, argumentando que impediría que los menores puedan ver publicaciones que promocionen armas. Pero la red social no prohibió las ventas privadas en ese entonces. Vendedores minoristas de armas que cuenten con licencia pueden seguir promocionando sus negocios en Facebook, pero no tienen permitido aceptar pedidos o tramitar ventas en el sitio. Una portavoz de Facebook Inc. dijo que la nueva política surgió tras la revisión de la compañía de sus reglas después de sus recientes esfuerzos para estimular nuevas formas de comercio en el sitio. Facebook expandió su servicio de pagos digitales el año pasado, lo que permite que los usuarios de su servicio de Messenger envíen pagos electrónicos a otros individuos que usan la red social. La asociación Everytown for Gun Safety fue formada con la fusión de un grupo iniciado por Watts y otro creado por Michael Bloomberg, ex alcalde de la ciudad de Nueva York. Terra