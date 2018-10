APPLE, EL PRÍNCIPE DESTRONADO DE LOS SMARTPHONES EN CHINA

Tiene apenas seis años sobres sus espaldas, y quizás por eso, porque no conoce los achaques de la edad, Xiaomi no para de pegar estirón (y a hacerlo a un ritmo vertiginoso). No en vano, y según datos manejados por la empresa de investigación de mercados Canalys , con una cuota de mercado del 15,9%, la marca asiática logró subirse durante el último trimestre de 2015 a lo más alto del podio de los smartphones en su país natal:China. La jovencísima marca china logró entre octubre y diciembre de 2015 adelantar en cuota de mercado a los todopoderosos Huawei (15,7%), Apple (13,7%) y Samsung (7,8%). Hace sólo un año la cotizada corona de los smartphones en China la lucía sobre sus hombros Apple, que gracias a su iPhone 6 y su iPhone 6 Plus se jactaba de tener en su haber el 12,3% de cuota de mercado en el gigante asiático. No obstante, ya por aquel entonces Xiaomi le pisaba los talones a la empresa de la manzana con una cuota de mercado del 12,2%. La tercera y la cuarta plaza en el mercado chino de los teléfonos inteligentes fueron en el último trimestre de 2014 para Samsung (11,6%) y Huawei (11%) respectivamente. Xiaomi vende pequeñas series de smartphones a través de internet. Este modelo de comercialización online permite a la marca china ofrecer a sus clientes “gadgets” a precios relativamente económicos, lo cual está siendo clave para su creciente protagonismo en el mercado de los teléfonos inteligentes en el país asiático. Hace un año Xiaomi, que ha volcado hasta ahora casi todos sus esfuerzos en su patria chica, echó atrás un agresivo plan de expansión internacional. MD