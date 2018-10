ALPHABET YA ES MÁS PODEROSA QUE APPLE

Parece poco creíble que Alphabet solo tenga seis meses de vida, pero jugar con ventaja es lo que tiene: la gigantesca reestructuración de Google, que conocimos el pasado mes de agosto, ya está dando sus frutos, al convertirse en la compañía más poderosa del mundo. Sí, por delante de Apple. Tras hacerse ayer públicos sus buenos resultados financieros, el valor en bolsa subió lo suficiente como para quitarle el reinado a la gente de Cupertino, algo que no ocurría desde el año 2010. Se dice pronto. De esta forma, gracias al anuncio de sus cuentas ha sido posible saber que Alphabet ha recogido bastante bien el testigo de la propia Google, con unos ingresos de 21.300 millones de dólares y unas ganancias de 4.900 millones. Esto marca un incremento anual del 18% y del 5%, respectivamente, consecuencia en gran parte del buen funcionamiento de la división de búsqueda móvil, YouTube y a su negocio de "publicidad programática". Lo más interesante quizás de todos los datos proporcionados ayer por la firma es que, gracias a esta reestructuración, es posible saber con exactitud qué departamentos generan dinero dentro de Alphabet y cuáles no lo están haciendo. Dentro del sector privilegiado se encuentra la propia Google, que en su conjunto ganó 74.500 millones de dólares y supuso 23.400 millones de beneficios. Nada que ver con las empresas englobadas bajo la categoría de '"Other bets" ("Otras apuestas", donde se encuentras Nest Google Fiber , entre otras) que ingresó 448 millones el año pasado pero no generó ningún beneficio a Alphabet, perdiendo 3.600 millones de dólares con ellas. Aún con todo ello, la propia Alphablet reconoce que esperaban algo así: "Other bets" da cobijo a las nuevas firmas y a las tecnologías en desarrollo, algo que todavía no debería suponer una ganancia de dinero. No se puede dejar de echar un ojo también a la sección de "Otros ingresos" de Google, en los que la compañía incluye segmentos como Google Play y su línea de hardware. Aquí se puede encontrar un crecimiento de 2.100 millones de dólares en el cuatro trimestre del 2015, lo que supone una subida del 24% anual. Desgraciadamente no hay más detalles sobre cómo se han repartido estos números dentro de la categoría -ni sabemos si llegaremos a tenerlos-, pero sin duda suponen otra pieza clave en la fortificación de la inmensa y colosal Alphabet. Engadget