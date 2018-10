¡ADIÓS! SPAM! CHROME TE AVISARÁ DE BOTONES DE DESCARGAS ENGAÑOSOS

Google comenzará a advertir a los usuarios cuando un sitio Web ejecute "ingeniería social" para engañarles y animarles a descargar contenido que de otra forma no habría obtenido. Según explicó la empresa en su blog de seguridad , este es un nuevo paso dentro de su propuesta de Safe Browsing, y básicamente te advertirá cuando existan dentro de un sitio Web botones que pretenden engañarte para que descargues programas que contienen malware o cuyas intenciones no son seguras. Un ejemplo son los típicos banners que te piden que descargues un reproductor de video desconocido o que actualices el propio explorador con imágenes trampa que imitan a Chrome, Safari, Mozilla, entre otros. Según Google, existen muchos sitios Web que no solo pretenden hacerte descargar contenidos desconocidos, sino que además se comportan como entidades oficiales y te solicitan tu contraseñas de servicios. Estos también serán bloqueados y mostrarán una pantalla de seguridad roja que te advertirá de los peligros, si deseas continuar, deberás hacerlo bajo tu propio riesgo. Este tipo de acciones de seguridad afectará probablemente a un gran número de sitios Web que ofrecen contenido pirata y que se basan en la ingeniería social para ofrecerte un contenido ilegal a cambio de clics a sitios webs, descarga de programas, etc. Esta opción de seguridad estará habilitada de forma automática en el navegador Chrome. Echa un vistazo a nuestro especial de seguridad en Internet, con las claves para mantenerte fuera del peligro en la red de redes. CNET