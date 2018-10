05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 7:47 a.m. 7:47 a.m.

ESTE TRUCO DE WHATSAPP CAMBIARÁ LA FORMA EN QUE LO USAS

Es muy común, y a veces molesto, ver a las personas escuchando las notas de voz que reciben en Whatsapp desde el altavoz de su teléfono. Pero este truco tiene la solución a este problema. A diario se intercambian millones de mensajes por Whatsapp, pero desde que se implementaron las notas de voz muchas personas dejaron de escribir para enviar sus mensajes grabados con su propia voz, y evitar gastar tiempo tecleando. El problema llega cuando el receptor, a menos que esté usando audífonos, reproduce la nota mediante los parlantes externos de su teléfono. Las personas que estén cerca escucharán todo el mensaje igual que él, esto puede ser peligroso si se trata de algún tema confidencial. Lo que muchas personas no se imaginan es que Whatsapp tiene una función que soluciona este problema: al reproducir una nota de voz simplemente se debe llevar el teléfono al oído, como si se estuviera recibiendo una llamada normal. Inmediatamente, el sensor del smartphone trasladará el sonido del altavoz externo al auricular interno y nadie tendrá que enterarse de lo que contiene el mensaje. Esta función, que no es nueva sino que muchas personas desconocen, servirá mucho cuando los usuarios se encuentren en reuniones, salones de clases o lugares en los que no pueden hacer ruido. Caracol