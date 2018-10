APPLE DEBE PAGAR UNA MILLONADA POR VIOLAR PATENTES

Se considera que VirnetX es un "troll de las patentes" porque es una empresa propietaria de patentes que no fabrica nada. Solo tiene 14 empleados y alquila oficinas por 5.000 dólares al mes. La empresa gana dinero otorgando derechos sobre las patentes a otras empresas… demandando empresas que, en su opinión, han infringido su propiedad intelectual.

Un juez falló que Apple debe pagar una indemnización de 626 millones de dólares tras determinar que iMessage, FaceTime y otro software de Apple viola las patentes de otra empresa. En un caso que ha estado en los tribunales desde 2012, VirnetX acusó a Apple de violar cuatro de sus patentes, tres de las cuales se incluyen en el nuevo fallo, que mayormente consisten en métodos para comunicarse en tiempo real en internet.VirnetX es dueña de unas 80 patentes, entre ellas las cuatro en las que se basaron los programas de Apple. VirnetX las compró a una empresa llamada Science Applications International Corporation. En 2012, un jurado determinó que Apple había violado las mismas patentes y se le ordenó a la empresa que pagara 368 millones de dólares a VirnetX. Apple apeló y ganó por un tecnicismo: VirnetX no logró demostrar que los consumidores compraban iPads y otros dispositivos por el software que violaba las patentes de VirnetX. El tribunal de apelaciones anuló la indemnización y devolvió el caso al Tribunal de Distrito de Texas para que se volviera a evaluar. Sin embargo, Apple no logró exactamente lo que quería. El nuevo jurado determinó el miércoles 3 de febrero que Apple le debía aún más dinero a VirnetX porque violó "intencionalmente" las patentes de la empresa. El precio de las acciones de VirnetX se duplicó antes de que los mercados abrieran. Apple sometió a revisión su software de iMessage, FaceTime y VPN para verificar que no abarquen nada de lo contenido en las patentes de VirnetX. VirnetX ha tenido resultados contradictorios en sus demandas anteriores sobre patentes. Llegó a un acuerdo con Microsoft por 200 millones de dólares (3,600 millones de dólares) y presentó otra demanda contra la empresa en 2015. No obstante, perdió la demanda que presentó contra Cisco ese mismo año.