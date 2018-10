¿AUTOS SIN VOLANTES NI PEDALES ? GOOGLE Y SU NUEVA IDEA

Pero ahora, los reguladores de seguridad de ese país le han dado a Google luz verde para construir vehículos sin necesidad de contar con estas características. Por supuesto, estos carros están a años de que se puedan comercializar.

Estados Unidos acaba de tomar un paso más hacia el concepto de un verdadero automóvil sin conductor. Hasta ahora, los automóviles autónomos que estaban siendo probados en las calles y carreteras necesitaban tener un volante, un pedal de freno y un acelerador así como un conductor que pudiera tener control del vehículo.Google le ha dicho a los reguladores de seguridad por años que sus automóviles autónomos son más seguros que los que conducen los humanos, y que sería mejor no darle a ninguno de los ocupantes de un vehículo de estas características, la habilidad para que lo controle. En una carta publicada en línea este martes, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) dio su aval para que se utilicen vehículos que no sean controlados por humanos. La NHTSA informó que la computadora que controla los vehículos autónomos puede ser considerada como el conductor. “Estamos de acuerdo con Google en que su automóvil autónomo no tendrá un ‘conductor’ en el sentido tradicional y como lo hemos conocido por más de 100 años”, informó la NHTSA en su carta. Los estados aún pueden aprobar leyes para requerir que los automóviles contengan volantes, frenos y un conductor que pueda controlar el carro. Pero la decisión de la NHTSA quita una valla regulatoria importante para cualquier compañía que trate de desarrollar vehículos autónomos, y podría acelerar su desarrollo, de acuerdo con expertos. Los temas legales que involucran a los vehículos autónomos son un desafío igual de grande que la tecnología que utilizan, dijo Karl Brauer, analista senior de Kelley Blue Book. “Las preguntas sobre sus defectos y confiabilidad continuarán, pero esto podría permitir que las compañías de autos y las de tecnología comiencen a comercializar vehículos autónomos”, indicó Brauer. Google aún no tiene la aprobación que necesita para que sus carros autónomos circulen por carreteras, pero la NHTSA le permitirá a Google que construya vehículos que operen sin control humano y que también contenga las medidas de seguridad federales necesarias. La administración estadounidense informó que quizás se requiera hacer cambios a las regulaciones y a los procedimientos de análisis de estos vehículos antes de que puedan ser avalados. CNN