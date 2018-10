EL MENSAJE DE TEXTO QUE BORRA EL CONTENIDO DE TU CELULAR Y AMENAZA TUS DATOS BANCARIOS

6:18 a.m.

Si tienes un telefono inteligente con Android deberías preocuparse.

Mucho daño

Al menos eso es lo que asegura la empresa de seguridad danesa Heimdal, que advirtió sobre un nuevo programa malicioso (malware, en inglés) llamado Mazar que se extiende a través de mensajes SMS. Puede borrar todos los archivos de tu equipo, hacer llamadas o leer textos, y está atacando a miles de dispositivos. Curiosamente, este malware no ataca dispositivos que tengan como lenguaje el ruso. Para que los teléfonos resulten infectados, los usuarios deberían de haber desactivado una configuración de Android que garantiza que sólo puedan instalarse actualizaciones de fuentes de confianza. En todo caso, el problema está muy extendido. Heimdal estima que el mensaje ha sido enviado a más de 100.000 celulares en Dinamarca y podría estar afectando a usuarios de otros países. ¿Cómo funciona este malware? Llega al telefono un aviso informando que se ha recibido un mensaje multimedia. El temible virus que puede acabar con tu celular Si se abre el enlace, se envía un mensaje de texto automáticamente a un número de teléfono y a continuación se recibe un mensaje de agradecimiento. Eso indica que se instaló el programa malicioso en el celular junto a un programa Tor, que permite a los piratas acceder al teléfono por internet de forma anónima. De esta manera los atacantes pueden saltarse el paso de la autenticación de usuario para acceder a funciones como el pago a través de celular, poniéndose en riesgo los datos bancarios. Mazar también tiene la capacidad de acceder a programas de terceros como Chrome, y robar contraseñas y datos personales."Esto puede hacer mucho daño, incluyendo generar una factura enorme de teléfono que el usuario deberá abonar", le dijo a la BBC Morten Kjaersgaard, director de Heimdal. "No es lo mismo que cuando usas tu tarjeta de crédito y existe un estándar internacional que cubre el fraude bancario", añadió. Heimdal probó celulares que usan Android Kitkat (versión 4.4), pero Kjaersgaard cree que el problema también afecta versiones anteriores. Sin embargo, su empresa no ha probado todavía el posible efecto del malware en versiones posteriores de Android. ¿Cómo protegernos? Sobre todo evita abrir un enlace que aparezca en un mensaje de texto y que provenga de un teléfono desconocido. También hay que tener cuidado con mensajes de contactos conocidos ya que pueden haber sido manipulados. Y por supuesto, evita desactivar la configuración de los Android que hace que solo se puedan instalar actualizaciones de confianza. BBC Mundo