NUEVOS GALAXY S7 Y S7 EDGE

Con el S7 y S7 Edge, Samsung está haciendo lo que debería haber hecho hace años con su marca insignia Galaxy: vender teléfonos llamativos con características de hardware y software competitivas.

Samsung mostró sus nuevos teléfonos inteligentes Galaxy S el domingo durante el Mobile World Congress de Barcelona.La compañía salió a mitad de camino con esta estrategia en 2015 con el S6 y S6 Edge. Los modelos eran elegantes y atractivos, gracias a un totalmente nuevo cuerpo de aluminio y Gorilla Glass. Sin embargo, sus capacidades de batería eran más limitadas. Los teléfonos ya no eran resistentes al agua. Y en un esfuerzo para empujar a la gente a utilizar el almacenamiento en la nube, Samsung quitó la posibilidad de añadir memoria. Por suerte, estas características están de vuelta. El S7 y S7 Edge equilibran mejor la buena apariencia y características amigables para los clientes. Estos son los aspectos más destacados:El S7 y S7 Edge se ven como versiones refinadas de sus predecesores. Son más planos porque la cámara trasera no sobresale. El S7 tiene una pantalla de 5,1 pulgadas, al igual que el S6. Sin embargo, Samsung dio al S7 Edge una pantalla más grande -5,5 pulgadas- sin aumentar el tamaño del teléfono de manera significativa. De hecho, el S7 Edge es ahora un poco más pequeño que el iPhone 6S Plus, a pesar de que la pantalla tiene el mismo tamaño. Ambas pantallas cuentan con un nuevo modo para que información como la fecha, hora y notificaciones sean visibles sin tener que desbloquear el teléfono.En EE.UU., el Samsung Galaxy S7 y S7 Edge vendrá con 32 GB de almacenamiento. La ranura de memoria expandible está integrada en la bandeja de la tarjeta SIM. Como se rumoreaba, ambos son resistentes al agua y al polvo. Los jugadores tienen una nueva característica de no molestar que evita que las llamadas interrumpan el juego.Las baterías del S7 y S7 Edge son de 3.000 mAh y 3600 mAh respectivamente, y no se pueden quitar. Tiene un nuevo modo de ahorro de batería que cambia la velocidad de fotogramas y otras cualidades para utilizar menos energía.Es capaz de tomar imágenes con poca luz ya que posee una lente de F1,7. La abertura más amplia para el S6 era 1,9.El S7 vendrá en “Negro Onyx" y "Oro Platino". El S7 Edge también vendrá en "Plata Titanium". Ambos equipos estarán disponibles a partir del 11 de marzo en Estados Unidos y Europa. Podrán hacerse prepedidos a partir del 23 de febrero. CNN