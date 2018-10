PASOS PARA HACER LLAMADAS GRUPALES EN FACEBOOK

5:44 a.m.

Descarga la última actualización del app de Facebook Messenger.

Pulsa en el icono de grupos y crea uno nuevo, en caso que no tengas uno ya creado.

Selecciona el grupo al que te gustaría llamar.

Pulsa el icono del teléfono que te aparecerá en la pantalla.

Elige qué contactos quieres incluir en la conversación.

Pulsa la opción "Llamar".

Desde ahora es posible hacer llamadas grupales a través de Facebook Messenger para los usuarios que tengan los sistemas operativos Android e iOS. El nuevo servicio permite un máximo de 50 participantes en la conversación. Se trata de la última apuesta de la red social de Mark Zuckerberg para ampliar las posibilidades de su app de mensajería. Así, Facebook intenta competir con Skype y Google Hangouts. Para hacer una llamada grupal tienes que hacer lo siguiente:Si uno tus amigos no responde a tiempo, siempre tendrá la opción de unirse en medio de la llamada pulsando sobre el mismo icono. Durante la llamada, la app de Messenger mostrará el nombre del grupo y la lista de participantes, permitiendo a los usuarios invitados a unirse o no a la llamada grupal.En cualquier momento de la conversación podrás comprobar la lista de personas que están participando y añadir a otras. Si bien Facebook intenta competir con Skype y Google Hangouts, el nuevo servicio aún no permite hacer videollamadas grupales, tal como ofrecen sus rivales.Sin embargo, se espera que la compañía ofrezca también esta opción. Facebook anunció recientemente la llegada de los "chatbots" a su servicio, permitiendo a sus usuarios solicitar servicios directamente a un robot que procesa las órdenes comunicándose como si fuera un ser humano. Fuente:BBC