SNAPCHAT INTRODUCE “MEMORIES”

La red social que combina publicaciones con mensajería instantánea dará la opción de hacer las publicaciones no tan efímeras y que cada usuario decida si guardar o desechar una publicación.

La red social que combina publicaciones con mensajería instantánea dará la opción de hacer las publicaciones no tan efímeras y que cada usuario decida si guardar o desechar una publicación.

La red social que combina publicaciones con mensajería instantánea dará la opción de hacer las publicaciones no tan efímeras y que cada usuario decida si guardar o desechar una publicación.