EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE TWITTER

Jonathan O'Brien y Victoria son un par de británicos que recientemente se casaron. Él era el community Manager de una librería y ella una seguidora que manifestó su simpatía por el chico en reiteradas ocasiones. Aunque Victoria reconoce que no fue fácil, pues la primera vez que le escribió un mensaje por privado O’Brien no respondió, al segundo comentario en un twitter el chico prestó atención. Acordaron una cita, sin embargo fue postergada por que ella es una artista de circo y su gira no le permitían reunirse con O’Brien, pero cuando finalmente se conocieron aseguran haber disfrutado de la mejor primera cita. Antes del encuentro, a los ingeniosos twets que posteaba O´Brien a través de la cuenta de la librería WstonesOxfordSt, Victoria escribió el 20 de noviembre del 2012: “Bueno, estoy enamorada de quien quiera que sea que está detrás de la cuenta @WstonesOxfordSt . Contrólate mi latente corazón”. Tres años después el par de jóvenes se casaron. Para Victoria el hecho aún es sorprendente: “Querido lector, me casé con él. En verdad. Yo tampoco sé cómo lo hice” escribió la recién casada, junto a una captura de pantalla de aquel tweet profético.