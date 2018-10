AUTORIDADES PRESENTARON A LOS AUTORES DEL INCENDIO EN EL ANTIGUO CINE GONZÁLEZ

Lee también: Pastor señala irregularidades en el incendio del antiguo Cine González

Este lunes las autoridades presentaron a los autores del incendio del antiguo Cine González ocurrido el pasado sábado, donde previo al siniestro, se realizaban labores religiosas de la congregación Casa de Jehová. Según el informe de la Policía Nacional, el incendio fue provocado por una banda integrada por cinco personas que habrían participado en extracción de equipos de sonidos. El sub director de la Policía Nacional, Francisco Díaz aseguró que “el jueves a las 10 de la noche ingresaron a la iglesia, sustraen equipos de sonido y posterior prenden fuego”, según el informe de las investigaciones. La revelación de la Policía tomó por sorpresa al reverendo Ramón Brenes, quien no veía potencial sujeto de robo los equipos de sonido. El religioso si denunció el mismo día del desastre que la planta con que proveían energía cuando el servicio fallaba no estaba en el lugar donde las llamas no alcanzaron a consumar nada.