21, Octubre, 2016 21, Octubre, 2016 5:27 a.m. 5:27 a.m.

TWITTER, SPOTIFY Y NEW YORK TIMES SUFREN ATAQUE INFORMÁTICO

El proveedor Dyn sufre por estas horas uno de los mayores ataques hackers del que se tenga registro, provocando un verdadero caos en Internet. Sitios de noticias y redes sociales se ven afectados desde horas tempranas, mientras los ingenieros de esa empresa intentan determinar el origen del sabotaje digital. Varios sitios web, entre los cuales figuran Twitter, Spotify, Amazon y Reddit, se vieron perjudicados este viernes en la costa este de los Estados Unidos por un ataque informático contra un proveedor de Internet. Pero no sólo las redes sociales y los sitios de comercio electrónico vivieron la conmoción: diarios como Infobae, Boston Globe o The New York Times, y cadenas de noticias como CNN, figuran entre las víctimas del hackeo. El ataque comenzó hacia las 11:00 GMT y "afectó principalmente la costa este de los Estados Unidos", indicó la empresa Dyn en su sitio. Pero cinco horas después, los problemas renacieron. Según los primeros reportes, usuarios de Asia y Europa no se vieron sacudidos por el sabotaje. La compañía Dyn explicó en su perfil de Twitter -hackeado y con problemas de conexión en diversas partes del mundo-: "Continuamos mitigando el ataque contra nuestra red Managed DNS". Según expertos en seguridad informática consultados por Infobae, el ciberataque no es producto de improvisados, sino que detrás del sabotaje debe haber reunido "un ejército de hackers". El Ministerio de Seguridad Interior de los Estados Unidos advirtió a la cadena de noticias CBS que está "investigando" de dónde llegó el hackeo y cómo se afectó a Dyn. Dyn es una compañía que ofrece servicios de DNS en los Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado publicado en su web, un grupo de hackers dirigió un ataque contra su infraestructura. El ataque causó un aumento en la latencia de las consultas a los servidores DNS, lo que hizo que muchas webs tardaran demasiado en cargar para los usuarios que pasan por esa red. Tomado de Infobae