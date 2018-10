04, Enero, 2017 04, Enero, 2017 6:05 a.m. 6:05 a.m.

GOOGLE MAPS FUNCIONARÁ SIN INTERNET

La aplicación de ubicación geográfica de Google, servirá sin internet para sus usuarios a partir de la próxima actualización, señala la última edición estadounidense 20 minutos. "A partir de ahora puedes descargar un área del mundo en tu teléfono y la próxima vez que descubras que no hay conectividad ya sea una carretera rural o un aparcamiento subterráneo Google Maps seguirá funcionando sin problema", afirmó la empresa en su blog oficial. [perfectpullquote align="left" cite="Whatsapp dejará de funcionar en algunos teléfonos el 31 de diciembre" link="http://100noticias.com.ni/whatsapp-dejara-de-funcionar-en-algunos-telefonos-el-31-de-diciembre/" color="red" class="" size="18"] La compañía afirmó que la última actualización de la aplicación, que de momento sólo está disponible en el sistema operativo Android, permitirá a los usuarios obtener direcciones paso a paso, buscar destinos específicos y encontrar información útil como el horario de un determinado negocio sin necesidad de conexión. La empresa recordó que alrededor del 60% de la población mundial no tiene conexión a internet y cuando existe conexión es de mala calidad, lo que implica que el acceso rápido a la información todavía no es posible para la mayoría de los habitantes del planeta.