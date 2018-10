02, Febrero, 2017 02, Febrero, 2017 6:11 a.m. 6:11 a.m.

CONDENAN A TUITERO POR FOMENTAR VIOLENCIA MACHISTA

Dos años de prisión dictó la Audiencia Nacional de España a un tuitero que enviaba mensajes fomentando la violencia machista y enalteciendo el terrorismo yihadista, informó el diario El País. El sujeto de nombre Berenguer Jordi Moya Hernández, de 21 años, enviaba a sus 2.000 seguidores mensajes en los que pedía doblar la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas, por ejemplo, o se quejaba de que ya no hubiera atentados terroristas como los del 11-S. "53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas", escribió Moya. De acuerdo con el medio español, la Policía recibió emails de ciudadanos quejándose e incluso dos particulares presentaron denuncias en comisarías. Cuando la cuenta original de Moya fue cerrada, el acusado empleó una segunda para seguir con sus mensajes, desde donde difundió una imagen de una mujer maltratada con el lema "Ya la he maltratado, tu eres la siguiente" Durante el juicio celebrado en su contra el acusado señaló que, lejos de incitar a dicha violencia, buscaba "sensibilizar" sobre este problema, que considera muy grave.