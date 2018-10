¡LA VERIFICACIÓN DE WHATSAPP YA ESTÁ DISPONIBLE!

*Colaboración de Xataka.comnos ha permitido jugar con la verificación en dos pasos desde noviembre del año pasado, pero en una versión beta que hasta hoy no se ha convertido en una realidad para los más de mil millones de usuarios que tiene la aplicación de mensajería. Android, iOS o Windows Phone como sistemas operativos podrán actualizar su teléfono y verificar la aplicación en dos pasos. El primero es el propio inicio desde el teléfono - con SMS o llamada -, que ya nos sirve como forma de autenticar la cuenta, y el segundo, y nuevo, un código de seis dígitos que tenemos que crear nosotros. Ese código será demandado por la aplicación dede forma periódica, algo que no gusta a todo el mundo, ya que puede resultar incómodo, pero estoy seguro que para muchos será importante. Esta nueva posibilidad la podremos activar de forma sencilla, a través de la siguiente ruta: Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar. Puede que ahora mismo no te aparezca, actualiza la aplicación o espera un poco, la iremos recibiendo durante el día.Una vez introducido el código de seis dígitos se convertirá en la clave que necesitaremos para activar la cuenta en otros dispositivos. Hay que comentar que adicionalmente se puede asociar un correo electrónico que nos servirá para desactivar esta verificación, en caso que no la queramos, o hayamos perdido el código. Hay que tener cuidado con una situación: si queremos registrar nuestro número pero no tenemos el código y no proporcionamos correo, no podremos activar nuestra cuenta de WhatsApp hasta que pasen siete días.