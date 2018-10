16, Febrero, 2018 16, Febrero, 2018 5:43 a.m. 5:43 a.m.

MINAR CRIPTOMONEDAS ESTÁ PONIENDO EN PELIGRO LA BÚSQUEDA DE VIDA EXTRATERRESTRE

Los científicos que buscan señales de vida extraterrestre tienen un gran problema. Y todo se debe al auge de las criptomonedas, según un experto en radioastronomía. "Queremos usar la última versión de tarjetas gráficas y no las hallamos en el mercado", dijo a la BBC el radioastrónomo Dan Werthimer, investigador del Centro de Estudios de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Las tarjetas gráficas, también denominadas unidades de procesamiento gráfico o GPU por sus siglas en inglés, son coprocesadores de gráficos usados para aligerar la carga del procesador central o CPU en aplicaciones como videojuegos. "Este fenómeno está limitando nuestra búsqueda de vida extraterrestre y nuestros esfuerzos para responder a preguntas como ¿estamos solos en el universo?", señaló Werthimer a la BBC. Minar o conseguir una moneda como Bitcoin o Ethereum requiere conectar computadoras a una red global y usarlas para resolver problemas matemáticos complejos. Estas acciones forman parte del proceso de validación de las transacciones realizadas por quienes usan la criptomoneda. "En el caso de la búsqueda de inteligencia extraterrestre examinamos la mayor cantidad de frecuencias posibles porque no sabemos en cuál de ellas puede comunicarse ET", señaló Werthimer. Un grupo de científicos que busca evidencia de las primeras estrellas del universo se sorprendió recientemente al constatar que el costo de las tarjetas gráficas se había duplicado. "Recibimos fondos de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y queremos expandir nuestro telescopio", señaló Aaron Parsons, profesor de la Universidad de Berkeley. El telescopio al que se refiere el profesor Parsons es conocido como HERA, un radiotelescopio situado en territorio sudafricano que es una colaboración entre Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica. Hace tres meses los investigadores de Hera habían presupuestado el gasto necesario para un conjunto de tarjetas gráficas de US$500 cada una. Pero el precio actual de cada tarjeta es de US$1000. "Compramos muchas de esas tarjetas y necesitaremos ahora unos US$32.000 extra", afirmó Parsons