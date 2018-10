23, Marzo, 2018 23, Marzo, 2018 4:28 a.m. 4:28 a.m.

PASOS PARA ELIMINAR TU CUENTA DE FACEBOOK SIN PERDER TUS DATOS

El escándalo de Facebook por la filtración de los datos de millones de usuarios para campañas electorales sembró dudas acerca de qué tan segura es esta red social. En medio de la polémica, el movimiento #DeleteFacebook en Twitter propone a los usuarios cancelar sus cuentas en la red de Mark Zuckerberg. Voces reconocidas del mundo de la tecnología apoyaron la iniciativa como Brian Acton, cofundador de WhatsApp, quien considera que ha llegado el momento de borrar Facebook. A continuación te mostramos como realizarlo: Paso 1: Recopilar la información Para descargar todos los archivos de tu perfil con datos de tu actividad, puedes hacer una copia de respaldo en la computadora. En la pestaña superior derecha buscas la opción Configuración y dentro abres la sección General. En la Configuración General de la Cuenta tienes la opción Administrar cuentas donde puedes descargar una copia de tu información. Paso 2: Eliminar cuenta En caso de que sigas decidido a eliminar tu perfil debes continuar en Administrar cuentas y en el espacio para Desactivar cuenta pides Más Información, ahí verás cómo este proceso no es no es automático, y Facebook te re direccionará a su centro de ayuda, fuera de tu cuenta. Allí te va a sugerir nuevamente la opción de desactivar cuenta para que no te vayas del todo y siempre tengas la opción de volver. Pero esto no significa eliminar, ya que se cierta información continuará visible. Cuando persistas en continuar la plataforma te advertirá sobre las consecuencias de la eliminación con frases como "no podrás volver a acceder a ella". Asimismo, cuando intentas solamente desactivarla, te muestra perfiles de tus amigos y te escribe sus nombres acompañados de la frase "te van a extrañar" para obviamente influir en tu decisión. No obstante, si estás del todo decidido, Facebook te explicará en tres párrafos que el proceso de eliminación tomará 90 días para borrar todos tus rastros y aclara que otros usuarios no podrán acceder a estos datos durante ese tiempo. El texto de tres párrafos encontrarás un link corto que sugiere un aviso para eliminar la cuenta y dice así: "si quieres que tu cuenta se elimine definitivamente sin opción de recuperarla, inicia sesión en la cuenta y avísanos". Es justamente ahí donde saldrá la última opción de eliminar cuenta que, como te advertimos, quedará en tus manos.