04, Abril, 2018 04, Abril, 2018 11:35 a.m. 11:35 a.m.

ZUCKEBERG ADMITE QUE DEBIÓ HACER MÁS PARA PROTEGER DATOS DE USUARIOS DE FACEBOOK

Mark Zuckeberg, fundador de Facebook, brindó este miércoles una conferencia de prensa con los principales medios internacionales, horas después de confirmarse su presentación ante el congreso de EEUU el próximo 11 de abril por el escándalo de la supuesta manipulación de datos en la red social. El directivo arrancó con un mensaje relacionado con el tiroteo del día anterior en la sede de YouTube: "Silicon Valley es una comunidad y tenemos muchos amigos en Google y YouTube, estamos muy cercanos a todos los afectados", para después entrar directamente en los problemas de su red social con una disculpa. “Deberíamos haber hecho más. No lo defiendo, sino que trato de explicarlo. Nuestra labor es darles herramientas a los desarrolladores, y a los usuarios la responsabilidad de saber lo que comparten y cómo. La razón por la que lo hemos cambiado es porque muchos compartían sin entenderlo bien. Nos hemos dado cuenta de que podíamos hacer más y vamos a tomar esa senda”, dijo. En la mañana de este miércoles reconocieron que no eran 45 millones, sino 87 millones las cuentas afectadas por el servicio de tráfico de datos de Cambridge Analytica: “Podrían ser menos, pero hemos querido poner el máximo número posible. Si sospechamos, lo incluimos”. Minutos antes, Facebook anunció cambios en su sistema para evitar que se repita la situación: "Lo más básico es si tenemos control sobre nuestro servicio y es en lo que estamos trabajando. Somos una empresa optimista. Pensamos en construir. No vale con dar herramientas, tenemos que asegurarnos no solo de que los desarrolladores son responsables, sino que los protejan además". Aunque Zuckeberg reconoció que falta didáctica por parte de su plataforma para que los usuarios tomen el control de sus perfiles: "Vamos a dar herramientas para que reconozcan bien qué información dan. En los dos últimos días vimos que muchos no tienen configurada su privacidad para evitar que se tomen datos". Rusia y su injerencia en las elecciones fue uno de los puntos más candentes de la conversación. Quiso evidenciar el esfuerzo para atajar su impacto: "Ayer dimos de baja páginas rusas que están atacando a su propio país. Queremos proteger la integridad de las elecciones. En las últimas de Francia fuimos muy cuidadosos. Lo mismo sucedió con Alemania. Nos hemos dado cuenta que páginas de medios rusos también se dedican a intoxicar e influir". Justo después del triunfo de Donald Trump, en noviembre de 2016, el líder de la red social dijo que era una locura que Facebook hubiese afectado en los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Ahora, Zuckeberg reconoció su fallo: “Claramente me confundí al no valorar el impacto de las fake news. Lo que está claro es que en este punto vamos corregirlo con trabajo cuidadoso y un esfuerzo extraordinario. Deberíamos haber hecho más". Con información de El País.