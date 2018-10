FACEBOOK GUARDA MUCHOS MÁS DATOS PERSONALES DE LOS QUE RECONOCIÓ ZUCKERBERG

Mark Zuckerberg advirtió en la audiencia ante el Congreso de los EEUU que todo el mundo debe tener control al utilizar su información en Facebook, pero no dijo que la red social obtiene, almacena y controla muchos datos sobre sus usuarios sin que las personas tengan la posibilidad de excluirlos."Hay importantes categorías de información que Facebook guarda sobre nosotros que no podemos controlar", reveló un estudio del periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ). Zuckerberg dijo que Facebook no guarda el historial de sitios que sus usuarios visitaron, y pronto se contradijo diciendo que Facebook en realidad guarda una lista de los sitios visitados que incluyen el código de rastreo de la plataforma, además, agregó que esa lista se guarda temporalmente para construir "un conjunto de intereses publicitarios".La plataforma no entrega a los usuarios su historial de navegación, los contactos que asocia ni las ubicaciones que rastrea. Recoge esa información "para publicidad" y "por motivos de seguridad", según dijo el CEO al Congreso de los EEUU. La red social "le dice cuáles cree que son sus intereses, pero no brinda las pruebas específicas de por qué lo cree". Esas pruebas son, según estimó WSJ con ayuda experta, "de un cuarto a la mitad del historial de navegación" de la persona.Por otro lado, WSJ, señaló que la red social "alienta a los usuarios para que suban sus contactos telefónicos, incluidos nombres, números y direcciones electrónicas". "Facebook nunca revela si esa información personal sobre uno también fue subida por otros usuarios". De esa manera no solo rastrea los usuarios activos en distintos productos: "También completa los blancos. Si tres personas llamadas Smith suben la información de contacto de un mismo cuarto Smith, es probable que estén relacionados. Ahora Facebook sabe que esa persona existe, aun si nunca estuvo en Facebook".Otra información que Facebook guarda y sobre la cual no tienen control los usuarios, porque no pueden pedir que no la rastree a menos que borren la cuenta, es la ubicación. "No se trata del rastreo por GPS de la app, que fácilmente se puede inhabilitar. Es la cadena de direcciones IP, una forma de identificación de dispositivos en internet, que pueden mostrar dónde está la computadora o el teléfono cada vez que uno se conecta", explicó WSJ.La ubicación es "una señal poderosa" para la plataforma, ya que le permite inferir cómo uno se conecta con otras personas, más allá de que se las identifique o no. "Facebook dice que usa la dirección IP para dirigir avisos cuando uno está cerca de un lugar específico, pero como se puede ver en el archivo de datos que se descargan, el registro de direcciones IP almacenadas puede extenderse hasta años en el pasado".Con ironía, WSJ observó que cuando Zuckerberg dice, como declaró ante el Senado, que los usuarios tienen "completo acceso para entenderlo todo, cada pedazo de información que Facebook podría saber" y se pueden "deshacer de todo", parece "tan confundido como el resto de nosotros" por los mecanismos gigantescos y "bizantinos" de recolección de datos personales de su empresa.

