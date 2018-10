Estas son las tres aplicaciones que debes evitar descargar en tu celular

Aquí te contamos cuáles son las que deberías evitar y por qué

Hoy día, existen aplicaciones para todo. Desde aprender idiomas hasta retocar fotografías, ubicarse en un mapa, pedir comida a domicilio o gestionar contraseñas. Pero no todas son igual de fiables.

Las aplicaciones maliciosas preocupan a los usuarios y a las compañías. Y no solo porque ocupen demasiado espacio. A veces, son una fuente de virus y malware (software malicioso), o te llenan el celular de publicidad.

Este año Google anunció que eliminó más de 700.000 aplicaciones dañinas para Android, una cifra que supera en un 70% a las estimaciones de 2016.



Muchas de esas apps a menudo ofrece soluciones milagrosas a problemas frecuentes.



Estas son algunas de ellas:

► Las que prometen ahorrar batería:



Quedarse sin batería en el celular es uno de los problemas más frecuentes.



A veces, ocurre en el momento más inesperado o urgente, y puede resultar tentador descargar una app para solucionar el problema.



"Las aplicaciones para ahorrar batería suelen ser mentira. Esas apps no ofrecen una solución a ninguno de los problemas de celulares más odiados en todo el mundo. Prometen milagros", escribió en un blog sobre Android el periodista tecnológico Eric Ferrari-Herrmann.



"Hay muy pocas excepciones", agregó.



Si quieres ahorrar batería, lo mejor es que intentes gestionar mejor el consumo tú mismo y eliminar las aplicaciones que más datos usan (sobre todo las que nunca usas). También puedes poner el teléfono en modo "nocturno" o ahorro de batería".



Otra opción es comprobar la configuración de la batería y cerrar lo que más energía esté consumiendo.



► 2. Las que "limpian" el teléfono:



Otras aplicaciones dicen que son capaces de mejorar el rendimiento del celular haciendo una "limpieza". La más famosa es Clean Master.



Según el tecnólogo español José Garcia-Nieto, Clean Master "ralentiza el teléfono, sustituye la pantalla de bloqueo y nos incita a descargar más apps del desarrollador, Chetaah Mobile".



"No sirve para absolutamente nada", añade.



"Si bien es cierto que las aplicaciones eliminadas dejan algunos datos en la caché (un componente de la memoria para almacenar información) no es necesario descargar una aplicación específica para eso", dice Ferrari-Herrmann.



Para eliminar datos ocultos en tu celular puedes ir a "Configuración" y buscar "Almacenamiento" y "Datos caché". Ahí encontrarás la opción "Limpiar".



Tampoco es aconsejable fiarse de las aplicaciones que prometen limpiar la memoria RAM.



► 3. Las que "refrescan" el celular:



El sobrecalentamiento del teléfono también es un problema frecuente. A veces ocurre porque fue expuesto demasiado tiempo al sol. Otras, por un virus o fallos de la batería, o por usar el aparato sin descanso.



Sea cual sea el caso, es mejor no recurrir a una aplicación para solucionarlo. Son engañosas.



El sistema que procesa tu teléfono requiere varias horas para enfriarse, y usar una app solo servirá para que se sature todavía más.



Si quieres "refrescar" tu teléfono, déjalo apagado un rato y espera. Suele ser la mejor solución.



Otras recomendaciones a tener en cuenta:

- Descarga las apps de las tiendas oficinales de Apple y Google.

- Evita archivos .apk.

- No descargues apps que prometan soluciones milagrosas.

- Actualiza tu dispositivo frecuentemente.

- No te fíes de los antivirus.