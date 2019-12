Cómo cambiar tu número de teléfono en WhatsApp

Cambiar de número de teléfono no significa que tengas que empezar de cero con una nueva cuenta de WhatsApp. Aunque muchos usuarios no lo saben, WhatsApp tiene una función que permite cambiar el número de teléfono asociado a una cuenta de WhatsApp.

Esto significa que si tienes un número nuevo pero quieres conservar tus contactos y conversaciones, puedes hacerlo de manera sencilla.

La propia compañía, consciente de que la mayor parte de los usuarios no conoce esta funcionalidad, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que señala cuáles son los pasos a seguir. Aquí te incluimos el tuit, pero también te contamos cómo hacerlo por si no quieres tener que ver el vídeo completo:

Got a new phone and changed your number? Follow this easy tutorial to seamlessly change your number on WhatsApp. pic.twitter.com/3KArGY6jnI