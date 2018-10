06, Junio, 2016 06, Junio, 2016 7:43 a.m. 7:43 a.m.

EMBAJADORA DE HONDURAS DICE QUE NIÑO ABANDONADO NO TIENE CARACTERÍSTICAS DE NIÑO ROBADO

La Embajadora de Honduras en Nicaragua, Diana Valladares dijo a 100% Noticias que el bebe abandonado en Honduras no tiene las mismas características que madre de bebé robado en Nicaragua señaló. El bebé secuestrado tiene un lunar en su pierna izquierda y manchas en sus pies y el niño de Honduras no las tiene. Pero de todas formas estaban a la espera de los resultados de un examen de ADN. Tuvimos comunicación con la madre y le pedimos unas características del bebe que no coincidian, el bebe que estaba en Honduras no tenía esas características pero de igual manera la fiscalía debía proceder con una seria de investigaciones, explicó Valladares, quien aseguró saber con certeza los resultados hasta este medio día de lunes o en horas de la tarde.