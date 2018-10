11, Junio, 2016 11, Junio, 2016 6:53 a.m. 6:53 a.m.

REVELAN DETALLES SOBRE JOBANY TORRES, ESTUDIANTE MEXICANO DETENIDO EN NICARAGUA

Al parecer Jobany Torres Becerra se ausentó de las prácticas en la mina de la empresa HEMCO, por problemas de salud. "El joven estaba mal del estómago y presentaba un cuadro fuerte de depresión y manifestó su intención de regresar a Zacatecas" informó Reporte 24 a través de su web. Previo a la detención del joven en el aeropuerto cuando pretendía abordar vuelo a México, la empresa lo reportó a la Policía Nacional como desaparecido, ya que no se había presentado a trabajar desde el 30 de mayo. Cuando el joven manifestestó su estado a la embajada, estos informaron a las autoridades para cesar su búsqueda. El 1 de junio que otros 3 estudiantes mexicanos regresarían a su país, también fueron detenidos por la Policía Nacional y llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, donde se encontraron con Jobany, éste ya estaba en el lugar, narra el diario. Fueron esos tres jóvenes que informaron a la autoridades de la embajada mexicana sobre la detención de Jobany Torres, luego que ellos salieran en libertad tras seis horas retenidos. El embajador Miguel Ignacio Díaz Reynoso manifestó al medio mexicano que “hay un silencio largo y preocupante” El embajador Miguel Ignacio Díaz dijo que tras la notificación se pidió con urgencia la visita consular para conocer el estado físico y jurídico del estudiante zacatecano, sin obtener respuesta a la fecha. Díaz señaló que no hay día en que no se emita alguna nota consular y peticiones recurrentes para conocer la situación de joven. “ya no se puede tolerar más tiempo” dijo, quien manifestó estar conmocionado, preocupado y sorprendido, ya que las detenciones de mexicanos registradas son por investigaciones de narcotráfico y lavado de dinero, pero jamás se había retenido un universitario