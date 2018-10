14, Junio, 2016 14, Junio, 2016 4:23 a.m. 4:23 a.m.

POLICÍA NACIONAL TIENE "DEL TIMBO AL TAMBO" A SEBASTIÁN AMADOR

Sebastián Amador, el joven agredido por Ernesto Chamorro y miembros de la Policía Nacional denunció que su caso no ha prosperado en el distrito II desde el pasado 16 de mayo que interpuso la denuncia. Amador dijo a 100% Noticias que primeramente le atendió la inspectora María Pulido y las siguientes veces que visitó el distrito en búsqueda de una respuesta la autoridad no se encontraba. En ausencia de Pulido lo atendió "el Capitán Rizo" quien le dijo que no era él quien le iba dar respuesta sino Pulido. Cuando finalmente encontró a Pulido, ésta le dijo que no tenía ninguna respuesta para él. El denunciante considera un "retraso de justicia" la situación. "Es como un circo lo que hace la policía ... no tienen respeto" expresó. 100% Noticias quiso obtener la declaración de la Policía Nacional pero se negaron atendernos.