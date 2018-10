MINSA DEBE SUSPENDER LICENCIA AL DR. PARAMO, DICE MADRE DE JOVEN QUE MURIÓ TRAS LIPOSUCCIÓN

Sandra González, madre de Lizandra Rodríguez joven que falleció tras someterse a una operación estética, manifestó que hará todo el ruido posible para que la historia de su hija no le pase a más jóvenes. El dictamen del Forense para determinar la causa de la muerte de Lizandra será entregado 15 días partiendo del día del descenso. Su mamá quiere saber con exactitud qué fue lo que pasó a la vez que demanda "Que el MINSA le quite la licencia (al cirujano David Páramo) y que no siga haciendo más estragos" declaró en 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau. Lizandra Rodríguez se semetió a la cirugía de manera sigilosa, solo era de conocimiento de su mamá y esposo, le faltó información o investigar sobre ese doctor admite su progenitora. Lee también: Sale a luz otro caso se supuesta negligencia a manos del doctor Páramo Después de la tragedia, González se enteró que una amiga atravesó por una situación similar por supuesta negligencia médica a manos Páramo, así como el caso de Allison Molina . "Si Allison lo hubiese posteado en las redes no estuviera yo aquí contando esta historia" se lamentó la señora, que ahora pretende dejar un precedente y evitar que muchas jóvenes les pase lo mismo que a su hija.