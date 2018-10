01, Julio, 2016 01, Julio, 2016 7:18 a.m. 7:18 a.m.

CLÍNICA DEL DR. PÁRAMO NO ESTABA REGISTRADA

El Ministerio de salud informó que la clínica del Doctor Páramo no estaba dentro de sus registros para operar. La ex ministra de salud Martha Macoy aseguró que el MINSA regula las operaciones de las clínicas médicas. “Las clínicas son reguladas por el MINSA (…) Si alguien quiere abrir una clínica que va dar atención de cualquier servicio de salud de cualquier naturaleza debe solicitar una regulación”, asegura la ex ministra de salud Martha Bacon De acuerdo a la institución de salud ninguna clínica puede operar sin estar autorizada. Macoy recordó que en el periodo de 1997 al 2000 se creó la dirección general de regulación de clínicas médicas con el objetivo de otorgar permisos y supervisar las clínicas. “ De acuerdo a Maycon, los médicos pierden su licencia de operar cuando realizan una mala praxis médica y cuando la clínica no cumple con los requisitos sanitarios para practicar cirugías.