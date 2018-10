19, Julio, 2016 19, Julio, 2016 6:40 a.m. 6:40 a.m.

POKEMON GO: SURCOREANOS SE APIÑAN EN LA FRONTERA CON COREA DEL NORTE

La búsqueda de los pokémon ha llevado a los jugadores surcoreanos hacia una región limítrofe, pues Seúl ha impuesto trabas para que Google Maps tenga pleno funcionamiento en el resto de Corea del Sur. Las autoridades de Corea del Sur no permiten que los navegadores obtengan los datos de localización de sus ciudadanos, esto como una medida de seguridad. Sin embargo, esta disposición implica que muchos de los servicios Google Maps no funcionen en ese país, lo cual es un requisito indispensable para el correcto funcionamiento de la aplicación Pokemon Go. Sin embargo, esta restricción de navegación por satélite para los peatones no está vigente en el extremo noreste del país, con lo cual los jugadores surcoreanos han mostrado un interés especial por esa zona colindante con Corea del Norte. De este modo, en la última semana la ciudad portuaria de Sokcho ha vivido una afluencia masiva de turistas jóvenes. La afluencia ha tenido dos efectos: Se han vendido con antelación todos los pasajes con destino a esa ciudad, y además todas las plazas de hotel están completas para el próximo fin de semana. Fuente: Actualidad RT