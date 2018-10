20, Julio, 2016 20, Julio, 2016 10:17 a.m. 10:17 a.m.

¿CASA DE DONDE DESALOJARON A EMBAJADOR NICA EN PANAMÁ, ERA DEL EX PRESIDENTE ALEMÁN?

Nicaragua no tiene casa para sus diplomáticos en Panamá, aseguraron varios sectores consultados por 100% Noticias, entre ellos el ex procurador general de la república Alberto Novoa y el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. Las declaraciones se dan entorno al ultimátum que le hizo la cancillería panameña al embajador de Nicaragua Antenor Ferrey, de abandonar un inmueble que reclama una abogada que supuestamente fue agredida por el diplomático nicaragüense este martes. Sandra Cerrud es la abogada que denunció la agresión y que fue reportada por medios panameños. Se desconoce si esta abogada es parte del grupo de profesionales del derecho que reclamaban, a una sociedad anónima creada en Panamá, sus honorarios en pago por la defensa del ex presidente Arnoldo Alemán cuando lo acusaron por blanqueo de capitales en el país canalero. En el año 2000 la unidad anticorrupción de Panamá realizó una serie de ocupaciones, cuentas bancarias, unos apartamentos, etc, aseguró Alberto Novoa, sin embargo desconoce si la propiedad donde reside el embajador era certeramente de Alemán, aunque aclara que la “justicia panameña nunca encontró delito para seguirla ocupando”. Afectaría relaciones entre Nicaragua y Panamá Sobre el escándalo por agresión, Novoa considera que es una situación confusa y de orden privado, más que de interés internacional. El ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, recomendó adelantarse a las acciones que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, es decir, suspender temporalmente al diplomático señalado, mientras se realizan las investigaciones. Aguirre también advierte que en caso de que al embajador se le determine culpabilidad sería una muy mala imagen de Nicaragua, puesto qué él representa al país en Panamá. “No necesitamos este tipo de incidentes entre nuestra delegación en el gobierno de panamá” dijo Aguirre.“Es un ruido innecesario” concluyó. El sitio La Prensa de Panamá informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya informó del caso a Nicaragua, según la canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, quien aseguró que el caso se investigará hasta "el fondo", porque una situación similar no puede repetirse.