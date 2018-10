25, Julio, 2016 25, Julio, 2016 1:53 p.m. 1:53 p.m.

SUSPENDEN JUICIO DE DOCTOR PÁRAMO

La Juez Iveth Pineda, titular del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, suspendió el inicio del juicio en contra del cirujano plástico David Páramo, el cual estaba programado para el 25 de julio. La decisión de la judicial fue porque el acusado cambió de abogado por segunda vez. Ante este panorama la madre de la víctima, Sandra González informó que le preocupa que puedan ser "tácticas dilatorias. Ese señor otra vez cambió de defensa y suspenden el juicio. Las heridas por la muerte de mi hija me siguen afectando"refirió González. 100% Noticias se comunicó vía telefónica con Zobeida Manzanares, ex abogada del cirujano David Páramo, quien informó que renunció a su defensa por diferencias y que no se trata de tácticas dilatorias, sino que un juicio no puede empezar sin que el acusado sea representado por un abogado. Se espera que en los próximos días la Juez Iveth Pineda reprograme el juicio contra el doctor Páramo, quien fue sentado en el banquillo de los acusados, luego del fallecimiento de la joven Lizandra JarquÍn, quien se sometió a una operación de liposucción.