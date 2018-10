30, Julio, 2016 30, Julio, 2016 4:21 a.m. 4:21 a.m.

DESTITUCIÓN DE DIPUTADOS CAUSÓ CONFLICTO DE PODERES

None

Los Poderes Electoral y Legislativo desacataron el fallo de la sala Constitucional del Consejo Supremo de Justicia (CSJ), emitido el pasado 8 de junio que estableció que aquellas personas que fueron electas por sufragio universal se mantienen en sus cargos. Este es el mismo fallo que despojó de los sellos del PLI a Eduardo Montealegre, no obstante mediante resolución el Consejo Supremo Electoral (CSE), destituyó a 16 diputados propietarios y 12 suplentes que fueron electos en las elecciones presidenciales del año 2011, la resolución fue acatada por la junta directiva de la Asamblea Nacional, violentando así el fallo de la sala constitucional. El pasado 9 de junio, un día después de emitida la sentencia que le quitó la representación jurídica del PLI a Eduardo Montealegre, el presidente de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, afirmó que los diputados electos en 2011, eran inamovibles. “En la sentencia hay un considerando específico que dice que aquellos que fueron electos por sufragio universal, libre y secreto, se mantienen en sus cargos. Los nombrados, nombrados están. Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular de tal manera que esos son hechos consumados. Eso sería ir en contra del pueblo y la salud del pueblo es la salud de Dios”, enfatizó Rosales en esa ocasión. Pero la resolución del CSE se basa en la supremacía de la Constitución política. Específicamente en el artículo 131, párrafo 2; que establece que los escaños le pertenecen a los partidos políticos. “La gente elige al Partido porque aquí no son listas individuales, aquí no se elige a Pedro Pérez por Pedro Pérez, lo eligen porque va en la lista que propone el Partido que son listas cerradas”, explicó Wilfredo Navarro, tercer secretario de la Asamblea Nacional. Pedro Reyes, presidente del PLI, coincidió con Wilfredo Navarro al manifestar que el pueblo voto por la casilla del Partido Liberal Independiente y no por personas en específico. “Están equivocados, la gente vota por la casilla no por Pedro Reyes en específico”, adujo Reyes. La sala constitucional aún no se pronuncia sobre la resolución emitida por el Poder Electoral y que viola uno de los incisos de la resolución del pasado 8 de junio.