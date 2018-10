06, Agosto, 2016 06, Agosto, 2016 10:20 a.m. 10:20 a.m.

ALN LISTO PARA ARRANCAR CAMPAÑA

Después del 20 de agosto la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), arrancará con todos los fierros su campaña electoral con su candidato el reverendo Saturnino Cerrato. Cerrato quien ultimaba detalles con sus candidatos a diputados en una reunión, dice ser la mejor opción, pues argumenta que él no tiene actos de corrupción. El candidato además hizo críticas a Pedro Reyes dirigente del Partido Liberal Independiente (PLI) y también candidato presidencial, señalando que éste no tiene liderazgo político. “Lo agarraron de repente, él no tenía la organización para ocupar el segundo lugar que tenía el PLI de Montealegre”, expresó Cerrato.