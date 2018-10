11, Agosto, 2016 11, Agosto, 2016 10:55 a.m. 10:55 a.m.

NICA CUIDA CARROS Y APRENDE INGLES EN COSTA RICA

La historia de un joven nicaragüense en Costa Rica capturó la atención en las redes sociales en la vecina del Sur. El joven es cuidador de carros e inspiró a miles de personas en las redes sociales. Además de su chaleco, siempre lleva con él, hojas para estudiar inglés. Se trata de Jefrey Quiñones, quien quiere tener una panadería y aspira a estudiar la carrera de Nutrición en la Universidad de Costa Rica (UCR). Trabaja cuidando carros de lunes a domingo en el barrio Escalante de San José. Pero él no se queda entre sueños y deseos, se prepara estudiando inglés, llevando sus apuntes a su trabajo. “Siempre he trabajado, desde los cuatro años, parte de la secundaria estudié y trabajé a la vez, así que no es algo tan nuevo para mí, pero aprender otro idioma ya es otra cosa, y es un poquito más difícil” comentó Jefrey. El nica llegó a Costa Rica hace dos años y piensa que hoy en día el inglés no es una necesidad, sino una obligación aprenderlo, para que esto le pueda abrir nuevas puertas para tener mejores oportunidades de empleo. “Creo que lo más importante como persona es estar contento con uno mismo, saber que uno puso lo mejor de sí en una meta o en algo que tu quieres. La mayoría de las personas siempre vivimos que nos den oportunidades, pero nos descuidamos de las oportunidades que están frente a nuestras narices”, expresó el joven. Jefrey estudia inglés en un Instituto Técnico de Aprendizaje, y su perseverancia inspiró a más de uno en las redes sociales, ya que en una publicación donde se contó su historia fue compartida más de 6 mil 300 veces. Según expertos en temáticas laborales, 3 de cada 10 ofertas de empleo tienen como requisito hablar una lengua extranjera, con prioridad inglés y eso Jefrey lo tiene muy claro, por eso se prepara esto; y para intentar ingresar a la UCR, él no es de los que se queda en los sueños, sino que actúa para hacer que sucedan. Fuente: Repretel.