19, Agosto, 2016 19, Agosto, 2016 1:43 p.m. 1:43 p.m.

CONCACAF REGRESA A JACINTO REYES PRESIDENCIA DE FENIFUT

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), ratificó a Jacinto Reyes como presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut). Reyes había sido retirado de dicho cargo hace seis días por un comité ejecutivo nacional y brindó esta tarde una conferencia de prensa para presentar la carta en la que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a través de la Concacaf, señala que su destitución no se dio conforme los procedimientos establecidos, por lo que fue ilegal. Sin embargo, este pronunciamiento de la organización regional no significa que Reyes no pueda ser retirado de su cargo en los próximos días, pues el comité ejecutivo de la Fenifut siempre tiene la facultad de convocar a una asamblea general y tomar la decisión por unanimidad. Fuente: END.