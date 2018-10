26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 7:37 a.m. 7:37 a.m.

ANTIGUO CINE GONZÁLEZ DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA

El Gobierno a través de la Procuraduría General de la República (PGR) declaró de utilidad pública el terreno donde fue el Cine González y más reciente una iglesia que se redujo a cenizas la semana pasada. La medida fue publicada en el Diario La Gaceta este viernes donde informa que la resolución fue firmada cuatro días después del siniestro ocurrido el pasado 19 de agosto. El área mide 1 mil 436 metros cuadrados y fueron declarados de interés social por el Gobierno, razón que genera desconfianza al concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Walter Espinoza. “Aunque estoy claro que la Policía agarró a 4, 5, 6 personas (…) no se si esa es la verdad de las cosas, no se específicamente pero a mi me llama la atención”, señaló el funcionario. En un plazo de 15 días los dueños del inmueble tienen que ir a la Alcaldía de Managua para llegar a un acuerdo de pago. La zona es reconocida por las constantes remodelaciones e implementaciones de obras públicas de parte del Gobierno. Espinoza reiteró que “más de algo quieren construir, por eso vaya la circunstancia, vaya la realidad”, estimó el concejal que le resulta extraño que tras el ofrecimiento de la compra del inmueble, días después se haya incendiado.