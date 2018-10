21, Septiembre, 2016 21, Septiembre, 2016 7:59 a.m. 7:59 a.m.

NICARAGUA DEFIENDE LEGALIDAD DEL PROCESO ELECTORAL

None

Este miércoles durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el representante de Nicaragua Luis Exequiel Alvarado, defendió la legalidad y la transparencia del proceso electoral y defendió el derecho que tiene el país a realizar elecciones libres y sin injerencias por parte de potencias extranjeras. Alvarado, expresó que en Nicaragua el pueblo puede escoger libremente a sus autoridades, tras más de 50 años de dictadura. “Después de más de 50 años de dictaduras en nuestro país, dictaduras que fueron creadas, sostenidas, apoyadas y financiadas por diferentes administraciones de los Estados Unidos, por fin en nuestro país podemos ahora tener un proceso electoral en donde el pueblo nicaragüense, de manera libre, transparente y ordenada, eligen a sus propias autoridades”, señaló Alvarado. El nicaragüense destacó que en el actual proceso electoral de este año 2016, participan 16 partidos políticos, organizados en 2 alianzas electorales, 4 partidos nacionales y un partido regional, lo que refleja el pluralismo político que vive nuestro país. Recordó la interdependencia que existe entre democracia y desarrollo, que no se limita al acto del sufragio universal, y que esta es una tarea que como región se tiene que sacar adelante. “Nicaragua siempre ha tenido la mano tendida para fortalecer esas relaciones, no sólo con Estados Unidos, sino con todos los países de la región, pero relaciones basadas sobre el respeto, la igualdad soberana, el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos”, señaló. Nicaragua también reiteró su compromiso con la Democracia, la Solidaridad, la Paz Internacional y el Respeto que debe existir entre los Estados de todo el mundo. “El Gobierno de Nicaragua como país amante de la Paz, la Unidad y la Reconciliación Nacional se suma a la celebración del Día Internacional de la Democracia. El concepto de Democracia ha evolucionado y no permanece solamente en el ámbito de la Democracia Representativa, sino que avanza hacia la Democracia Participativa, la Democracia Directa, en la que es el propio pueblo el artífice de sus avances, de su desarrollo y del establecimiento de su propia forma de organización política”, expresó Alvarado. En la sesión, Nicaragua expresó sus condolencias con el pueblo estadounidense por los sucesos ocurridos en Nueva York.