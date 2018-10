15, Octubre, 2016 15, Octubre, 2016 5:28 a.m. 5:28 a.m.

MUJERES RURALES DEMANDAN CUMPLIMIENTO DE LEY EN SU DÍA

Este 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, muchas de ellas se reunieron para festejar la efeméride, por medio de una feria realizada en las afueras de la cooperativa CARUNA,R.L. pronunciándose con un reclamo latente desde hace 6 años de haber sido aprobada la Ley 717. María Teresa Fernández, presidenta de Mujeres Rurales, dijo que desde que la Ley fue aprobada se ha violado, ya que en el artículo 3, habla de la creación de fondo para la compra de tierra, acción que sigue en espera. Otras féminas agropecuarias contaron sus experiencias, para poner en contexto lo necesario que es el cumplimiento de esta Ley y cómo las ha perjudicado su desuso, algunas con voz entre cortada al recordar su historia, hablaron de los problemas que tienen las mujeres rurales al no poder sembrar en tierra propia. Lea Moncada exigió al Gobierno la creación de fondos para mujeres rurales, afirmando "si no producimos nadie come¨. Rosa Uros, en cambio, relató que ella alquila tierra y mencionó que están sufriendo el impacto del cambio climático, pues aunque la producción se pierda deben pagar por el alquiler de la tierra. Otra afectada por sembrar en tierra arrendada es Inés López, relatando que no solo es el hecho de que la producción no crezca por la sequía, sino lo perjudicial de los acuerdos que se hacen con la persona que les alquila la tierra. Uno de estos darle la mitad de producto sembrado al dueño de tierra, y si no sirve toda la siembra, se quedan con muy poco o nada por cumplir el acuerdo de alquiler, y si paso el tiempo de renta meten ganado para que se coma la producción que no ha terminado de crecer. Quedando solo con las deudas, sin ver su inversión, ni ganancias.Permaneciendo en ellas la esperanza de que algún día se cumpla la ley 717, para lograr aprovechar sus derechos.