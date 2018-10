OPOSITORES MARCHAN EN JALAPA Y SAN JOSÉ DE BOCAY EN REPUDIO A ELECCIONES

Jalapa. La marcha contra la farsa electoral. Queremos elecciones libres. pic.twitter.com/I5FptQHDKT — ProtestaNica (@ProtestaNica) 30 de octubre de 2016

, quien organizó este domingo una protesta en repudio a los comicios del seis de noviembre, denunció el hostigamiento de la Policía Nacional y grupos allegados al, para realizar la movilización en el municipio,Erlin Torrez, líder delde Bocay expresó que “el FSLN con sus estrategias y con su acostumbrado actuar, hiciera obras maquiavélicas para diezmar la concentración de hoy”. Torres denunció que tenían planeado con anterioridad realizar la marcha; no obstante, el partido de gobierno “utilizó a la Policía Nacional para bloquear e intimidar la movilización de los pobladores de las comunidades aledañas”. “Estamos trabajando para que la gente no se detenga.se inventó un cierre de campaña a última hora en el mismo lugar, a la misma hora, nosotros ya teníamos planificado lo del transporte de la gente, de todas las comunidades de este municipio con vehículos de las cooperativas de transporte y ellos vinieron anoche y dicen que la Policía Nacional llegaron a donde los transportistas a decirles que no podía ‘jalar’ gente y ellos los transportistas nos dijeron todo, ahí andamos las grabaciones de que la policía los amenazó de que no podían ir”, denunció el líder comunitario.

Marcha será a pie.

En Bocay, @VioletaG afirma voluntad de hacer la marcha a pesar del despliegue de fuerzas para intimidar al pueblo. @Almagro_OEA2015 pic.twitter.com/n56zlBBLV1 — ProtestaNica (@ProtestaNica) 30 de octubre de 2016

Bocay va y va!!! Ya saliendo la caravana. Ni la presencia de antimotines detendrá a este pueblo. Recomiendo no provocar conflictos! pic.twitter.com/75Q88abuV2 — Violeta Granera (@VioletaG) 30 de octubre de 2016

Los líderes aseguraron que nada los detendría para movilizarse, y de ser posible lo harán a pie. “Estamos pidiéndole a la gente que se movilice a pie, o a como sea, porque la actividad de nosotros será”, finalizó Torrez. Por su parte la excandidata a la vicepresidenta de lacondenó el despliegue de fuerzas antimotines y las consideró como ridículas. “Aquí estamos en Bocay sorprendidos y molestos con ese despliegue de antimotines y policías; ¡qué ridiculez!, cómo creen que va a detener a este valiente pueblo, ¿dónde está la libertad de movilización?, a pocos días de la ‘farsa electoral’; ¡están locos!, el pueblo está expresando:” yo no boto mi voto”, y no nos van a detener, afirmó Granera. En Jalapa el ex concejal, Ismael Gradiez, aseguró que marchará porque “nos ha quitado el derecho a losa elegir y a ser electos y por eso estamos aquí en esta marcha y no termina hoy, comienza hoy y lo vamos a tumbar”, aseguró.